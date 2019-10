Chiesa, la speranza di Commisso e quella foto non passata inosservata: segnali di disgelo?

Come scrive Tuttosport, tra le speranze di Rocco Commisso c’è anche quella di inaugurare il nuovo stadio con una Fiorentina non solo sempre più forte, ma trascinata ancora da Federico Chiesa. Sul fronte rinnovo si è in attesa di iniziare a discutere del prolungamento fino al 2024. Ieri il patron ha fatto gli auguri al talento viola, che in serata ha pubblicato una foto con indosso la maglia della Fiorentina: non accadeva da mesi. Segnali di disgelo?