Chiesa: la Fiorentina gli chiederà di rispettare il contratto

Atterrato ieri mattina a Firenze, Rocco Commisso ha parlato anche di Federico Chiesa. “Se ce l’ho fatta a trattenerlo? Credo di sì“, ha detto a Sky Sport. In attesa di conoscere il punto di vista del giocatore, la Fiorentina – scrive La Nazione – gli proporrà di rispettare il contratto in essere almeno per tutta la prossima stagione, magari con un ritocco d’ingaggio importante. Poi, da giugno 2020 si vedrà e tutto potrà succedere.