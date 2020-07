Chiesa, la Fiorentina è pronta a trattare la cessione

Federico Chiesa, dopo il periodo in cui la Fiorentina si è concentrata esclusivamente sul centrare la salvezza, è pronto a tornare in cima alla lista degli argomenti all’ordine del giorno di casa viola. Come riporta Tuttosport, il numero 25 non è più incedibile, Commisso proverà ad allungare il contratto del ragazzo, passando dal milione e mezzo attuale a quasi cinque, anche se la permanenza in viola pare molto complicata. Alla finestra ci sono sicuramente delle big inglesi, Manchester United su tutte, oltre la solita Juventus, che ha diverse contropartite tecniche interessanti da mettere sul piatto. Partendo da Rugani, che piace ai viola, passando per Romero, Luca Pellegrini, De Sciglio e Mondragora, anche se infortunato.