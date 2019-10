Chiesa, la cabala del 22: tra viola, azzurro e un rinnovo ancora in standby

Federico Chiesa oggi compie ventidue anni e inizia un anno pieno di grandi opportunità e di decisioni importanti per il suo futuro. A partire dal contratto in scadenza nel 2022 con la Fiorentina: ad oggi non ci sono stati né incontri né contatti tra le parti e nemmeno sono previsti a breve. Nello stesso anno si giocheranno i Mondiali in Qatar, vero obiettivo. Quella di domenica, poi, contro la Lazio sarà la sua partita numero 122 con la maglia della Fiorentina. Lo scrive il Corriere Fiorentino.