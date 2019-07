Saranno giorni elettrici per Firenze. Vedendola da fuori, scrive Alberto Polverosi su Stadio in edicola oggi, la soluzione più logica è che Chiesa venga ceduto per una serie di ragioni. La prima: un giocatore non va tenuto controvoglia, a meno che intorno a questo giocatore così richiesto non si abbia la possibilità di costruire una squadra subito da zona europea. La seconda ragione è legata alla prima: siccome la Fiorentina, per il momento, non può fare mercato: i 60-70 milioni per la cessione di Chiesa, insieme ai 20 per Veretout, sarebbero fondamentali per rifare la squadra. La terza: Chiesa è un giocatore molto forte, con evidenti margini di crescita, ma nei primi tre campionati da titolare nella Fiorentina ha segnato in tutto 15 gol, ed è un attaccante. Significa che, facendo il conto con l’ultimo campionato, la Juventus pagherebbe oltre 10 milioni a gol.