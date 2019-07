Chiesa, il campo sgombra (per ora) i dubbi. E Vlahovic ha superato Simeone

Ha trasmesso la stessa energia contagiosa, dimostrando come il profumo dell’erba e il pallone che rotola abbiano un effetto miracoloso. Federico Chiesa contro il Benfica – in 45 minuti e in condizioni non ottimali – si è reso protagonista delle classiche sgasate, visione di gioco e tutto sommato impatto positivo sul match. Come scrive La Gazzetta dello Sport la questione non è ancora sistemata, ma intanto nella serata alla Red Bull Arena ha sorriso e giocato i primi minuti con la Fiorentina di Commisso, indossando pure la fascia di capitano e facendo capire perché sia conteso dalla crema del calcio.

Se la situazione Chiesa non è un punto fermo, la certezza in questo momento per la Fiorentina è Dusan Vlahovic. Tanti giovani hanno dato segnali incoraggianti contro i portoghesi, ma il serbo classe 2000 “sembra un uomo già fatto” scrive la Rosea, e soprattutto un giocatore pronto per il grande salto. In questa tournée americana ha effettuato il sorpasso su Simeone.