C’era una volta un ragazzo triste. Prigioniero di una maglia (viola) che, a un certo punto, sentiva stretta come una camicia di forza. Erano giorni bui e lui, protagonista di questa avventura, non faceva niente per nasconderlo. Quella tra Federico Chiesa e la Fiorentina è la storia di un amore forte e, come spesso capita in questi casi, tormentato. (…) Ma Iachini ha cambiato tutto: il mister ci ha parlato a lungo appena è arrivato, e ne è nato un rapporto sincero. Da quel momento, si legge sull’edizione di oggi del Corriere Fiorentino, Chiesa è tornato il ragazzo sorridente e solare che i fiorentini avevano imparato ad amare.