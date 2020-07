Chiesa, futuro da scrivere: due club inglesi su di lui. Ora servono le prestazioni sul campo

Anche su Stadio si parla del futuro di Federico Chiesa. Rocco Commisso, che lo scorso dicembre ha incontrato lui ed il padre, è stato chiaro: se il ragazzo chiederà di essere ceduto e sarà in grado di portare sul tavolo un’offerta ritenuta congrua dal club, non ci saranno veti. Lo osservano da vicino in Inghilterra, dove ci sarebbero lo United ed il Newcastle. Ora sta a lui mandare dal campo segnali concreti agli operatori di mercato (soprattutto se punta a club italiani di prima fascia) e al c.t. Mancini.