Chiesa falso nove, balzo in avanti in campo e… nel futuro

Sarà un centravanti atipico Federico Chiesa, con licenza di svariare su tutto il fronte, ma con un obiettivo che, quello sì, deve rimanere centrale: fare quei gol di cui la Fiorentina ha estremo bisogno. I viola, in attesa di cercare un attaccante, provano a costruirselo in casa, scrive la Gazzetta dello Sport, con l’intento di confutare la teoria, ormai mezza verità, secondo la quale Firenze negli ultimi anni non è terreno fertile per i bomber. Appena 6 gol per Chiesa e Vlahovic, mentre l’anno scorso il capocannoniere è stato addirittura Benassi. E allora perché non provare un attacco leggero, con Chiesa che finalmente comincia a fare il Dybala anche sul campo e non solo nelle dichiarazioni di Iachini? Due giocatori diversi, ma stesse potenzialità in fatto di gol. Ne è convinto Iachini, che lo lancia insieme a Ghezzal-Ribery. Anche perché la Fiorentina vuol veder sbocciare il suo piccolo fenomeno, per poi valutare il da farsi in sede di mercato.

QUI LA PROBABILE FORMAZIONE VIOLA