Chiesa fa impazzire l’Italia. Le pagelle: “Due giocate da campione, ricorda a tutti perché vale 70 mlioni”

Due gol che lanciano l’Italia. Federico Chiesa prende per mano gli Azzurrini, trascinandoli nella rimonta all’Europeo contro la Spagna [CLICCA PER LEGGERE IL TABELLINO]. E anche i quotidiani odierni celebrano Fede, stella della formazione di Luigi Di Biagio.

– Il Corriere dello Sport, 8 – “Sembra vuoto e spento ma a un certo punto si accende e segna il gol del pari, anche con la complicità del portiere spagnolo. Nel secondo tempo firma il gol del 2-1. È la sua grande notte”

– La Repubblica, 7.5 – “Parte timido, da campione gli bastano due giocate”

– Tuttosport, 8 – “Fuori partita per 35′, poi ricorda a tutti perché la Fiorentina lo valuta non meno di 70 milioni: giocata da fuoriclasse per l’1-1, poi un gol da opportunista”

– La Gazzetta dello Sport, 8 – “Aggancio, sprint e chiusura sul primo palo. Rianima l’Italia e poi firma la zampata del sorpasso”

– QS, 8 – “Tutto talento. Quando innesta il turbo, si mangia Aguirregabiria e col sinistro beffa un ingenuo Simon. Ha il gol addosso, partenza col botto”.