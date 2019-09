Chiesa fa flop, Montella è deluso. Qualcosa deve cambiare

I problemi da risolvere sono tanti, per questa Fiorentina timida e solitaria: la sosta capita a fagiolo secondo La Repubblica. Troppo debole l’alibi del calendario, Montella ha visto deluse le sue speranze in Chiesa, che dà l’impressione di giocare da solo e senza convinzione; da registrare il prima possibile la difesa, i cambi non hanno inciso a sufficienza. Con i giovani ci vuole tempo e con i giocatori esperti non sempre funziona, e ieri decisamente non ha funzionato.

Qualcosa dovrà cambiare…

