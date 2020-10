Chiesa, esordio horror con la Juve. Peggiore in campo, solo da Torino lo premiano

L’esordio con la maglia della Juventus gioca un brutto scherzo a Federico Chiesa. L’ex viola fornisce l’assist a Morata per il gol bianconero, ma dopo un’ora di gioco si fa cacciare per un’entrata a martello su Cigarini. Rosso diretto ma non solo, nella sua prestazione la costante è una sola: testa bassa e troppi palloni persi. E anche i quotidiani non ci vanno giù teneri, visto che per quasi tutti è il peggiore in campo.

GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Volontà tanta, da donare in beneficienza: si propone sempre. Lucidità, molta meno: lascia campo a Reca e soprattutto lascia la Juve in 10. Quel fallo, al di là della moviola, resta ingenuo. Il meglio? L’assist, chiaro.

CORRIERE DELLO SPORT 4 – Confeziona il cross per il gol di morata e merita un bravo, ma in fase difensiva non dà una grossa mano a Danilo su reca. Una volta entrato Cuadrado va a lavorare sull’altro lato ma poco dopo commette a centrocampo un fallo su cigarini e viene espulso.

CORRIERE DELLA SERA 4,5 – Chiesa Debutta con un assist molto bello, nell’unica volta in cui riesce a partire in profondità. Poi non toglie il piede in un contrasto con Cigarini e si prende un rosso diretto. Severo forse, ma giusto.

REPUBBLICA 4,5 – Si presenta con un assist e un rosso evitabile.

TUTTOSPORT 6,5 – Finisce male il suo esordio bianconero, troppo a testa bassa e non fa girare il pallone, ne smarrisce un paio. Ma Non appena scatta in profondità detta l’asssist per morata che è più di mezzo gol, l’ingresso di cuadrado lo dirotta a sinistra ma dura poco per l’espulsione.