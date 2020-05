Chiesa e Tonali nel taccuino di Marotta, ma l’Inter preferisce il talento viola

Spazio al mercato dell’Inter nell’edizione odierna di Tuttosport. Secondo il quotidiano, la società nerazzurra sarebbe alla ricerca di un rinforzo italiano da mettere a disposizione di Antonio Conte, sulla falsa riga di quanto fatto la scorsa estate con Sensi e Barella. Due i nomi che spiccano sopra gli altri: Chiesa e Tonali. Per entrambi c’è la forte concorrenza della Juventus, anche se la sensazione è che l’Inter preferisca l’esterno viola per poi puntare su Vidal a centrocampo. Piace anche Castrovilli, ma per la Fiorentina è incedibile.