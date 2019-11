Chiesa, è tempo di accantonare capricci e malumori per la Fiorentina e per la sua crescita

Clima e animi più distesi dopo l’incontro avvenuto ieri mattina tra i vertici della Fiorentina ed Enrico Chiesa per quanto riguardano le voci e il futuro del fuoriclasse viola (LEGGI QUI). Anche su Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina si leggono novità più rassicuranti sul numero 25 della Fiorentina ma allo stesso tempo ci si domanda se l’incontro avvenuto nella giornata di ieri sia stato veramente chiarificatore, se sia una vera tregua. Certo è che andare allo scontro non gioverebbe a nessuna delle due parti visto che finora ci hanno rimesso entrambe con i presunti malumori di Chiesa.

La situazione creatasi negli ultimi mesi ha portato ad un’oscuramento del talento di Federico e ad un netto ridimensionamento sul suo rendimento in campo. I rumors ed i presunti mal di pancia stanno interrompendo quella crescita costante che deve mantenersi progressiva in un fuoriclasse come Federico. Lui che ha davanti a sè tutto il futuro, un Europeo da giocarsi a fine stagione e un Mondiale nei prossimi anni. Malumori? Anche basta Federico, per il tuo futuro e per quello della Fiorentina.