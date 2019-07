In un’estate di ritorni, c’è un amato ex che reciterà la parte dell’avversario ad Harrison, nel New Jersey, alle 2 di notte italiane: si tratta di Manuel Rui Costa, inserito nella realtà di quel Benfica che la Fiorentina si prepara ad affrontare nell’ultimo atto della ICC viola.

Gli obiettivi di Montella non cambiano: migliorare il gioco, valutare i singoli. Anche stavolta i giovani presenti in rosa avranno il loro spazio, insieme agli altri e a due pezzi pregiati, Chiesa e Milenkovic, che dovrebbero fare il proprio esordio stagionale nell’ultima mezz’ora di partita.

