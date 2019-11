Chiesa e gli altri esterni azzurri in difficoltà. E il viola ora rischia di finire in panchina

L’azzurro è la maglia del rilancio e c’è chi ne ha bisogno, in questi giorni. Si parla di Lorenzo Insigne, Federico Chiesa, Federico Bernardeschi e Alessandro Florenzi. «Per loro non è un momento particolarmente felice, ma per noi sono importanti e quando vengono qui fanno sempre bene. Verranno tempi migliori, anche in campionato», dice di loro il ct Roberto Mancini. In particolare il viola potrebbe non avere più la garanzia di una maglia da titolare, messa nove volte su dieci, anche per una scarsa vena realizzativa (zero in azzurro, due con la Fiorentina). Lo scrive La Gazzetta dello Sport.