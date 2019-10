Chiesa è acciaccato: la sua presenza da titolare col Sassuolo non è scontata

Federico Chiesa non sta benissimo. E’ uscito parecchio acciaccato dalla gara contro la Lazio. Come scrive il Corriere Fiorentino, la sua presenza da titolare contro il Sassuolo non è scontata al cento per cento. E’ probabile, ma qualche piccolo dubbio resta. La presenza di Chiesa, del resto, si fa ancora più importante. Senza Ribery, per i viola sarebbe dura rinunciare anche a lui. C’è un attacco da reinventare. Ci sono tre uomini – Boateng, Vlahovic e Sotti – e una maglia. Resta da capire se Montella punterà su un centravanti vero (e quindi Vlahovic) e o se resterà fedele all’attacco piuma. In quel caso, al fianco di Chiesa, ci sarebbe Sottil. In realtà, almeno per la gara di domani, sembra in vantaggio la soluzione ibrida, quella con Boateng.