Tuttosport sottolinea le evidenti difficoltà della Juventus nel trattare per Federico Chiesa, che Commisso valuta non meno di settanta milioni, ben poco trattabili. La società bianconera potrebbe provare ad abbassare le pretese viola con i cartellini di Orsolini (SCHEDA) e Mandragora (SCHEDA), ma per farlo dovrebbe prima riscattarli da Bologna e Udinese, cosa della quale a Torino non sono convinti.