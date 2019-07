Chiesa, Commisso e… la Juventus: intrigo all’americana. La vicenda in quattro punti

Su La Gazzetta dello Sport si prova a mettere ordine nella situazione di Federico Chiesa. 1) Contratto in scadenza nel 2022 e nessuna intenzione di prolungarlo. In teoria la Fiorentina può permettersi il braccio di ferro, in pratica rischia un giocatore controvoglia e svalutato. Conviene? La Juventus ha tutto l’interesse che la situazione precipiti a livelli Icardi-Inter. Forse converrebbe fissare una cifra più alta e non schiodarsi da lì. 2) Se Commisso, che finora ha solo venduto e non comprato, cedesse Chiesa vedrebbe ridurre l’apertura di credito dei fiorentini. Servirebbe un’assunzione di responsabilità del giocatore, che resterà nel limbo del non detto. 3) Sul piano economico e tecnico a Chiesa conviene trasferirsi alla Juventus, un’altra stagione a Firenze gli farebbe male. 4) Come finirà? Se la Fiorentina fosse dei Pontello o dei Della Valle, scommetteremmo su Chiesa alla Juve. Ma la Viola appartiene a Commisso…