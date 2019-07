Il faccia a faccia decisivo andrà in scena tra qualche giorno negli States: da una parte Commisso, dall’altra Chiesa. Un incontro senza filtri, come piace al patron, che servirà a lui prima di tutto per ribadire a Federico la sua centralità nel piano di rilancio della Fiorentina: la dirigenza è al lavoro per allestire una rosa competitiva e di qualità, che possa riportare i viola in Europa il prima possibile. Il giocatore vorrà chiarire i propri dubbi e analizzerà le offerte ricevute in questi mesi. La soluzione, per i viola, è quella del prolungamento del contratto con adeguamento. Uno sforzo che la proprietà ha scelto di fare, a patto però che Chiesa sia disposto ad ascoltare e naturalmente ad accettarlo. Evitare il muro contro muro pare la prima vera missione di Commisso, che – osserva Repubblica – si gioca molto anche in termini di credibilità.