Chiesa cerca continuità di gol… a casa sua: per la Fiorentina e per Mancini

La partita tra Samp e Fiorentina rappresenta un match speciale per Federico Chiesa. Lui a Genova ci è nato, suo padre Enrico con la maglia blucerchiata ha segnato 24 gol in 54 gare. Ora il talento viola cerca riscatto, per avvicinarsi al record personale di marcature in Serie A (6) e per trasformarsi davvero in quell’arma letale capace di fare la differenza. Come scrive La Nazione, tranne nel 2017, il numero 25 non ha mai segnato per due gare consecutive nel massimo campionato ma per spezzare questa serie di risultati negativi arrivati uno dietro l’altro serve anche la sua capacita (e complicità) realizzativa. A Marassi può arrivare a quota 20 (adesso è a 19) in 120 partite di A. Inoltre c’è da mandare un messaggio ben preciso pure al ct Mancini in vista dell’Europeo: presentarsi con un bottino di reti più sostanzioso sarebbe un biglietto da visita di quelli da non sottovalutare.