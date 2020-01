Chiesa ancora a secco con il Napoli cerca il gol che manca da 80 giorni

Ecco come il Corriere dello Sport presenta il delicato anticipo di questa sera al San Paolo; con la Fiorentina che sogna la terza vittoria consecutiva, striscia che manca da Settembre quando trascinata da Ribery riuscì a battere consecutivamente Sampdoria, Milan e Udinese e un Napoli che vuole evitare la terza sconfitta consecutiva, in casa azzurra non succede dal 2012. A Napoli serve un’impresa e Iachini si affida a Federico Chiesa che contro i partenopei ha un record abbastanza insolito, 25 conclusioni senza nessuna rete segnata. Il 2020 deve essere l’anno della consacrazione dell’attaccante viola che dopo un inizio di stagione a rilento complice l’insufficiente tenuta fisica, vuole guidare la risalita della Fiorentina magari riuscendo a sfatare il tabù azzurro e trovare quel gol che manca da ben 80 giorni, Fiorentina Lazio 1-2, per tornare a brillare e lanciare dei messaggi al CT Mancini in vista dell’ormai prossimo Europeo.