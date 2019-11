Chiesa, allerta cessata: ora deve sbloccarsi in campionato

Il Corriere Fiorentino si concentra su Federico Chiesa, in gol con la nazionale lunedì sera contro l’Armenia.

Cessata l’allerta, almeno per qualche ora, qualche raggio di sole ha squarciato le nubi, riscaldando Firenze. Soprattutto la Fiorentina. Chiesa è stato al centro della tempesta. Colpa di un rendimento al di sotto delle aspettative e di un atteggiamento non sempre gradito a critica e tifosi. Federico si è ritrovato in discussione. Mancini lo ha addirittura spedito in panchina contro la Bosnia. Ma proprio grazie alla Nazionale, Chiesa è tornato a splendere. Contro l’Armenia due assist, un palo, una traversa e un gol. Serviva una risposta, Chiesa l’ha data. Commisso, che si è congratulato con Federico dopo la partita con l’Italia, spera che possa sbloccarsi anche in campionato. E’ fermo a quota due gol e non segna dal 27 ottobre scorso, dalla partita contro la Lazio grazie all’assist di Ribery. I due torneranno a giocare insieme contro il Verona domenica. Il Bentegodi, tra l’altro, gli porta fortuna: nella scorsa stagione segnò una doppietta nella vittoria contro il Chievo per 3-4.