Chiesa, allarme rientrato: da valutare con cautela per la gara con il Brescia

Federico Chiesa ha fatto trattenere il fiato a tutta Firenze e la Fiorentina, a seguito di una botta che lo ha costretto a chiedere il cambio durante Italia-Grecia di sabato scorso. Come riporta il Corriere dello Sport, il ragazzo, che già convive con la pubalgia, è stato subito sostituito per motivi precauzionali da Mancini, e fortunatamente non ha riportato lesione come si legge dal comunicato uscito sul sito della società viola. Questo non vuol dire però che a Brescia ci sarà, visto che la sua situazione verrà monitorata giorno dopo giorno, prestando particolare attenzione a non affrettare i tempi di recupero.