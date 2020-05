Chiesa, affari in stallo. Arriverà una soluzione? Commisso cambia spesso idea

La Fiorentina, come tutte le squadre, dovrà adeguarsi alle nuove tempistiche del mercato, e dopo aver archiviato questa folle stagione dovrà giungere ad un compimento anche la telenovela che ha coinvolto Federico Chiesa, trattenuto da Commisso la scorsa estate e adesso in una fase di stallo. La Nazione scrive che nessuno ha la certezza che Chiesa possa restare, sebbene i segnali positivi per un rinnovo ci siano. Rocco gestirà personalmente l’affare, ma le sue posizioni, per quanto molto chiare, sono cambiate nel corso del tempo: si è passati da un progetto tecnico Chiesa-centrico per più anni all’apertura alla cessione su richiesta dello stesso numero 25.