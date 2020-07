Chiesa, adesso sei addirittura una riserva. Ma la vera motivazione qual è?

C’è stata una scelta tecnica di rotazione alla base della panchina per Federico Chiesa a San Siro. Questa, almeno, è la spiegazione ufficiale, ma La Nazione non ne è poi così convinta. Le motivazioni? La forma fisica del giocatore, che negli ultimi tempi è apparso brillante, e il minutaggio molto superiore concesso ad altri compagni di squadra (leggi Ribery). Dopo la disfatta interna con il Sassuolo, Chiesa non ha più giocato una partita per intero, offrendo comunque prestazioni positive, dall’assist col Verona, al gol e assist a Lecce, ad una prova di umiltà col Torino. Qualcosa non torna. E se il vero intento fosse preservare Chiesa in vista di un mercato che dovrà definirne una volta per tutte il futuro?

L’OPINIONE: “IACHINI RESTA SE NON PERDE NEANCHE CON LA ROMA”