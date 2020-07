“Chi manda via Pioli, se ne pente. Chiedere alla Fiorentina…”

Su Libero di oggi in edicola si parla del futuro del Milan che non sarà con Stefano Pioli, nonostante il buon lavoro del tecnico emiliano, subentrato a stagione in corsa a Giampaolo. Nell’articolo si legge:

Storicamente mandare via il normalizzatore non è che abbia portato benissimo. (…) A Firenze, alla prima stagione arriva 8° totalizzando 57 punti. L’anno successivo (9 aprile 2019), subissato dalle critiche dei suoi stessi dirigenti, rassegna le dimissioni con la squadra al 10° posto e in semifinale di Coppa Italia. Al suo posto arriva Montella che perde 5 partite di fila e salva i viola all’ultimo turno, grazie a un pareggione salva-tutti contro il Genoa (0-0). Quest’anno i viola ripartono dall’Aeroplanino, passano da Iachini e da tante magre figure.