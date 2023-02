Chi fra Luka e Dusan sta meglio? Un equilibrio apparentemente scontato

Orgoglio? Vlahovic rincontra la sue ex squadra e le motivazioni sono quasi scontate. Stesso discorso per Jovic

La Nazione continua la sua analisi su Vlahovic e Jovic. Il noto quotidiano si sofferma sulle condizioni con cui i due attaccanti affronteranno il match. Entrambi vengono da un periodo non semplice dal punto di vista fisico. I due bomber hanno affrontato problemi fisici importanti, ma adesso sembrano risalire di condizione. Capitolo pericolosità. Qui Vlahovic sembra essere più avanti di Jovic. Lo dicono i numeri, lo dice la ’cattiveria’ sotto rete che ha il bianconero (e anche a Firenze lo ricordano bene), ’cattiveria’ che stride e non poco con l’eccessiva staticità che Luka ha accusato dalla sua prima apparizione nel campionato italiano. Orgoglio? Vlahovic rincontra la sue ex squadra e le motivazioni sono quasi scontate. Stesso discorso per Jovic, che non può più permettersi passi falsi.