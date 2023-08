Chi al posto di Amrabat? In pole un centrocampista della Bundesliga

Dopo la cessione di Amrabat la Fiorentina proverà a prendere un sostituto: i nomi in questione sono quelli di Vranckx e di Demme

Come riportato da La Repubblica una volta che sarà definitiva la cessione di Amrabat, con probabile destinazione l'Inghilterra, il nome indicato per la successione è Aster Vranckx del Wolfsburg: la trattativa per il belga pareva ben avviata lo scorso fine settimana, poi alcune complicazioni con gli agenti e sulle cifre hanno rallentato il tutto. Cedendo Sofyan si potrebbero riallacciare i rapporti e chiudere l’operazione, ma occhio anche a Demme, pallino di Pradé mai tramontato. Un acquisto che confermerebbe l’asse caldo con il Napoli.