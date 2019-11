Che vergogna: passo indietro devastante. Commisso, delusione e nuovi dubbi

Cagliari-Fiorentina 5-2, il commento de La Nazione: “La devastante prestazione della Fiorentina, che si è svegliata solo quando il Cagliari ha rallentato avendola già abbondantemente fatta a pezzi arrivando in porta anche senza volere, apre nuovi scenari sull’evoluzione del gruppo e del rapporto con l’allenatore. Perché proprio Rocco spolvera la patina di serenità globale che ha avvolto finora l’avventura viola. Può essere la spia di qualcosa che non funziona a livello di fiducia nei confronti dell’allenatore? Gli avverbi nella comunicazione hanno un valore e quindi ne prendiamo atto, non avendo fin qui Rocco sbagliato una mossa a livello di immagine nei rapporti con la tifoseria. Entra dunque in gioco la leadership di Montella, al quale vanno per onestà riconosciuti alcuni meriti, perché i giganteschi flop possono evidenziare un malessere rimasto sottotraccia. Dopo 12 partite la Fiorentina ha un punto in meno dell’anno scorso; il punto è l’evoluzione che non c’è stata principalmente per gli equivoci in attacco“.