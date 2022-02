Che Picco troverà Italiano? Indifferenza dalla curva, gli altri settori…

La curva invita a sostenere la squadra di Motta

L'allenatore non si è mai pronunciato sul divorzio a seguito di una clausola di riservatezza, che ha ingenerato rabbia e delusione tra gli spezzini. Come sarà accolto alla sua prima da ex al Picco? La Curva Ferrovia, cuore del tifo spezzino, ha messo tra le priorità il sostegno alla squadra, con l'invito a spostarsi in altri settori per chi pensa che sia più importante riservare a Italiano le proprie attenzioni. Resta sullo sfondo un clima non propriamente benevolo per il tecnico. Lo scrive La Nazione.