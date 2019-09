Che fine farà il Franchi? In Italia precedenti poco incoraggianti, in Europa…

Sul Corriere Fiorentino si parla del futuro del Franchi, qualora la Fiorentina decidesse di traslocare in un nuovo impianto. Il rischio è quello dell’abbandono e del deperimento della struttura nel giro di pochi anni. Così è accaduto allo stadio Flaminio di Roma, che dal 2000 al 2012 ha ospitato la Nazionale di Rugby prima di cadere in disgrazia: muri scrostati, infiltrazioni, erba alta un metro, scale pericolanti e parcheggio adibito a accampamento per disperati e senza tetto. Destino simile a quello del Filadelfia di Torino, che chiuse i battenti nel 1963 prima di tornare a nuova vita dal 2017.

All’estero invece l’architettura ha senso fin quando serve: non importa andare negli States. Monumenti del calcio mondiale come Wembley e Highbury non esistono più, ma anche il vecchio (si fa per dire) Vicente Calderon di Madrid è in fase di demolizione. Eppure fu inaugurato soltanto nel 1966.