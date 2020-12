Chance per Borja Valero? Intanto l’attacco va a caccia del gol perduto

Contro il Genoa la Fiorentina dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 (la probabile formazione). La novità dovrebbe essere rappresentata da Borja Valero. Lo spagnolo giocherebbe titolare per la prima volta in campionato. Toccherà a lui – scrive Repubblica Firenze – impostare la manovra. Accanto al sindaco dovrebbero agire Amrabat e Castrovilli. Il quotidiano si concentra anche sull’attacco che dovrebbe essere guidato da Vlahovic. Prandelli si augura che la Fiorentina riesca a interrompere un digiuno che dura da 399 minuti. I viola infatti non segnano in campionato dal 51’ di Fiorentina- Udinese, gol di Castrovilli. Da allora zero reti con Roma, Parma, Benevento e Milan.