Leadership e responsabilità, Prandelli si aggrappa a Borja Valero

La Fiorentina ha un disperato bisogno di punti per migliorare una classifica che rischia di diventare drammatica. Lunedì ci sarà lo scontro salvezza con il Genoa, una gara che diventa a tutti i costi da non sbagliare, nonostante anche la squadra di Maran non stia navigando in acque tranquille. Il mister gigliato, per dare una scossa e tentar di far ritrovare alla squadra quel senso di appartenenza che sembra essersi smarrito, è pronto a puntare su Borja Valero.

Fino a questo momento, complici alcuni problemi fisici, il centrocampista spagnolo ha avuto a disposizione solamente 92 minuti di gioco, troppo pochi per un calciatore che è stato chiamato per fare da collante tra squadra e tifosi e far capire ai più giovani cosa voglia dire indossare la maglia gigliata. Ma niente è ancora perduto, Prandelli è pronto a puntare su Borja Valero e ad affidare al “professore” maggiori responsabilità e quelle doti da leader che possono inevitabilmente dare una scossa alla squadra. Lo scrive “La Repubblica”.

