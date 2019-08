Centrocampo tra Demme, Berge e Rongier. Nell’affare Badelj potrebbe rientrare…

Il centrocampo viola è un cantiere aperto. Questa settimana sarà decisiva per porre le basi di numerose operazioni. Demme del Lipsia, con il quale la Fiorentina ha un accordo di massima, è un nome caldo. Il pressing continua anche su Rongier, il metronomo e capitano del Nantes piace molto ma ha un prezzo elevato. Parallelamente ieri è emersa la pista Berge del Genk, il club belga è una bottega cara, il norvegese ha una valutazione superiore ai 20 milioni. Per quanto riguarda il ritorno di Badelj, nelle ultime ore abbiamo assistito ad un’improvvisa accelerata. Tra Fiorentina e Lazio non c’è ancora un accordo ma si tratta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Nell’operazione, a sorpresa, potrebbe essere inserito anche Simeone. Ieri l’argentino è stato provato da Montella come esterno d’attacco, se dovesse arrivare un’offerta interessante verrebbe presa in considerazione.