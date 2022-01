Centrocampista moderno: Maleh ha già conquistato tutti

In poco tempo Maleh ha scalato le gerarchie di Italiano

"Oltre le più rosee aspettative, un anno dopo. Il 21 gennaio 2020 la Fiorentina ufficializzava l’acquisto dal Venezia di Youssef Maleh per 700 mila euro e nemmeno il più ottimista tra i tifosi pensava che una stagione dopo il giovane centrocampista sarebbe diventato uno dei volti più apprezzati di una viola in corsa per l’Europa. Grazie al consiglio del responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni, ex Venezia, Barone e Pradé si erano mossi con tempismo strappando uno dei migliori prospetti del campionato cadetto. Ottima era stata anche la metodologia dell’operazione: prestito in laguna fino a fine stagione e poi a disposizione della Fiorentina dal primo giorno di ritiro. Maleh ha contribuito alla promozione del Venezia con gol pesanti ai play off, facendo intravedere le sue qualità e poi a Moena ha fatto scattare il feeling con la piazza. Merito di un modo di interpretare il ruolo che lo rende un centrocampista moderno. Per dinamismo, strappi, qualità e tempi di inserimento. Vincenzo Italiano lo ha apprezzato fin da subito: un po’ perché per un allenatore venuto da basso vedere un ragazzo che con la fame vuole conquistarsi il posto fa sempre effetto, un po’ perché calcisticamente è in sintonia piena con il credo del tecnico".