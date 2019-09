Centro sportivo, sindaco Campi: “Ce la metteremo tutta per non farcelo sfuggire”

Incontro, ieri pomeriggio, tra Joe Barone e il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, per parlare del centro sportivo viola.

Oltre che le parole del braccio destro di Rocco Commisso, sul Corriere Fiorentino leggiamo anche quelle del primo cittadino:

Siamo ancora in una fase interlocutoria. Certo, l’investimento è importante e noi ce la metteremo tutta per non farcelo sfuggire. Abbiamo già individuato l’iter per il cambio di destinazione di quei terreni che passeranno da parco urbano ed area con attrezzature di interesse collettivo. La collocazione di Campi al centro dell’area vasta compresa tra Firenze, Prato e Pistoia si conferma un valore aggiunto, una caratteristica che fa del nostro territorio un punto di riferimento strategico. Abbiamo lavorato e lavoreremo, nel rispetto dei rapporti privati, perché il percorso possa proseguire. L’amministrazione inizierà a muoversi dal momento in cui in ci verrà presentato il progetto preliminare. A quel punto convocheremo la conferenza dei servizi.