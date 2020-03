Centro sportivo ancora chiuso. Ecco la tabella di marcia dei giocatori viola

Nonostante la fine della quarantena, il centro sportivo viola rimane ancora chiuso. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, è’ ancora impossibile individuare una data di ripresa degli allenamenti, nessuno infatti vuole affrettare i tempi in casa Fiorentina, soprattutto dopo aver provato sulla propria pelle il contagio da virus. I giocatori resteranno quindi a casa e per loro è ancora prevista una tabella di lavoro studiate dallo staff tecncico da rispettare attraverso programmi personalizzati con personal trainer specializzati on line. Tutto il lavoro dei giocatori avviene, naturlamente, sotto l’attenta supervisione di Beppe Iachini che vuole che i propri ragazzi mantengano impegnato sia il corpo che la mente per reggere l’impatto di una vita diventata improvvisamente casalinga.