Centro sportivo a Bagno a Ripoli, ma la Fiorentina non abbandonerà i campini

Secondo quanto riporta La Nazione, con la realizzazione del nuovo centro sportivo e del nuovo stadio la Fiorentina non abbandonerà la zona di Campo di Marte. Come conferma il club viola, il centro sportivo Davide Astori continuerà a vivere: lì continueranno ad allenarsi le squadre giovanili in base a un’organizzazione che sarà decisa complessivamente con la realizzazione del progetto della nuova struttura a Bagno a Ripoli. E il Franchi? L’idea di Palazzo Vecchio è di renderlo un impianto di riferimento a livello nazionale per rugby e atletica, anche se nel secondo caso servirà una nuova pista ad almeno otto corsie. Di tutto ciò ne ha parlato anche il sindaco Nardella: LEGGI.