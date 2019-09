Centro sportivo a Bagno a Ripoli: entro fine mese Commisso dovrebbe acquistare il terreno

Il Corriere Fiorentino scrive del centro sportivo della Fiorentina che sorgerà a Bagno a Ripoli. Entro fine mese Commisso dovrebbe infatti perfezionare l’acquisto da privati dei quasi 22 ettari dove sorgerà la nuova casa della Fiorentina. In attesa di riprendere anche i colloqui per la vicenda stadio (nei giorni scorsi ci sono stati nuovi contatti tra il sindaco Nardella e i rappresentanti dell’area Mercafir) Commisso vorrebbe anche tornare al Franchi per seguire dal vivo qualche sfida dei suoi. Difficile che il proprietario viola possa esserci domenica prossima, quando all’ora di pranzo arriverà l’Udinese con De Paul al rientro dopo le tre giornate di squalifica rimediate contro l’Inter, più probabile che Commisso si faccia vedere in tribuna dopo la sosta di campionato che seguirà la sfida con i friulani. Alla ripresa, a metà ottobre, i viola saranno di scena nel posticipo del lunedì a Brescia per poi ricevere la Lazio al Franchi in quella che sulla carta sembra essere la sfida più difficile della prossima tranche.