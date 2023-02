Cecchi: “O cento all’ora o si esce, non c’è altra strada”

Di seguito la breve analisi di Stefano Cecchi sulle colonne de La Nazione: “Non andava a cento all’ora, come teorizzava Morandi, ma la velocità di crociera con la quale la Fiorentina ha imboccato l’autostrada della partita, per poco non...

"Non andava a cento all’ora, come teorizzava Morandi, ma la velocità di crociera con la quale la Fiorentina ha imboccato l’autostrada della partita, per poco non la conduceva a sfracellarsi. Una partita strana, che sembrava non avere niente da dire e che, invece, a metà primo tempo rischiava di dirne troppe. Una partita nata sbagliata, corretta con coraggio, e che alla fine, oltre agli ottavi europei, consegna una piccola grande conferma. Ovvero che per essere squadra competitiva la Fiorentina ha bisogno di andare sempre a cento all’ora, come cantava Morandi e ora teorizza Italiano. Che a velocità ridotta, non solo non si fanno canzoni di successo ma nemmeno un calcio vincente".