L'analisi di Stefano Cecchi della partita tra Udinese e Fiorentina a La Nazione: "La Fiorentina è stata una squadra cinica, non è più una squadra bella e sprecona. Una formazione che soffre molto all'inizio ma che torna in partita con il passare del tempo e vince in maniera spietata. Così vincono le grandi squadre. Ieri quello che contava era vincere e i tre punti restano bellissimi"