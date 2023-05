Cecchi: “Italiano deve fare il fuochista e rintuzzare la cenere”

"Non ce l’aspettavamo e per questo è ancora più dolorosa. Che la Fiorentina fosse in debito d’ossigeno lo raccontavano le ultime partite, ma si pensava che la motivazione per l’impresa europea potesse pompare aria nuova nei polmoni della squadra. Non è stato così. Di fronte a un Basilea volenteroso ma tutt’altro che irresistibile, la Fiorentina dopo il colpo di Cabral si è liquefatta. Male la fase difensiva, sofferente il centrocampo e l’attacco che non è stato mai capace di pungere. Così il Basilea, facendo l’identica gara attendista di Nizza, si porta a casa una vittoria preziosissima. Per non mollare il sogno, giovedì in Svizzera servirà una squadra diversa. Servirà soprattutto un calore dentro diverso. A mister Italiano il compito di fare il fuochista e riattizzare la cenere. Ma sotto di questa, il fuoco c’è ancora?"