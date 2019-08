Ceccherini scende nelle gerarchie di Montella. E può anche essere ceduto

Scalzato da Ranieri dal ruolo di terzo centrale in rosa, Federico Ceccherini potrebbe anche lasciare la Fiorentina in queste ultime tre settimane di mercato. Il difensore livornese non è sceso in campo nelle ultime uscite della squadra viola, segno che Montella non ci crede particolarmente. Al suo posto gli è stato preferito l’ex Primavera viola, che dopo la stagione di esordio tra i grandi a Foggia, ha convinto e giocherà titolare in Coppa Italia contro il Monza. Lo riferisce La Nazione.