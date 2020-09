Il Corriere dello Sport scrive di una Nazionale italiana con la valigia in mano, a far parte di questa particolare rosa figura anche Federico Chiesa, sempre presente sul taccuino della Juventus. Commisso sarebbe pronto a mantenere la promessa di far partire il figlio d’arte in caso di proposta adeguata, con l’attuale scadenza contrattuale fissata al 2022. In caso contrario, per Chiesa si pensa ad un importante rinnovo. TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA

