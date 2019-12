C’è un capitano in più: Pezzella in campo dal 1′, obiettivo alzare il muro

Giocherà con una mascherina protettiva, ma ci sarà. Una bella notizia apparsa subito fra i convocati di Montella per la gara con l’Inter: figura anche German Pezzella nella lista dei presenti. Ne parla questa mattina il Corriere Dello Sport: un rientro importante quello dell’argentino, che ha dovuto saltare le due gare con Lecce e Torino a causa della frattura allo zigomo rimediata a Verona, oggi per fortuna solo un ricordo. Giocherà con una mascherina protettiva per non rischiare, con la consapevolezza di avere a che fare con uno dei peggiori clienti possibili, visto che Lukaku e il connazionale Lautaro Martinez sono la coppia terribile che la capolista propone. Per il difensore servirà la partita perfetta, anche se ha già avuto a che fare con i nerazzurri e con un certo Icardi, ma adesso sarà un’altra storia. Il ritorno del capitano è un tassello fondamentale per la Fiorentina, che ha già perso uno dei leader in attacco come Ribery e ha estremo bisogno di trascinatori. Pezzella è uno di questi: prima dell’infortunio è stato sempre in campo in dodici gare da titolare, per un totale di 987 minuti. Toccherà a lui erigere il muro per provare a fermare la forza della squadra di Conte.