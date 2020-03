C’è l’OK di Ribery: alla ripresa del campionato, passaggio al modulo col trequartista

La Gazzetta dello Sport si concentra su Franck Ribery e sul suo percorso di recupero che procede minuziosamente da casa, in attesa di tornare in campo in una nuova veste. Eh sì perché Iachini, a colloquio con Barone, Pradè e, idealmente, Commisso, ha capito che l’indirizzo voluto dalla dirigenza è quello di schierare il rifinitore dietro le punte, ruolo per il quale FR7 è l’indiziato numero uno. Quindi il francese dietro a Chiesa e uno tra Vlahovic e Cutrone in un 4-3-1-2. Il fenomeno è disponibile, le qualità, ci mancherebbe, non mancano. E l’alternativa? Castrovilli, certo, ma anche, a sorpresa, quell’Agudelo che smania dalla voglia di giocare con la maglia viola. Sul mercato intanto non si cercano più esterni in previsione del cambio di modulo, con Cutrone che rimane sotto osservazione.