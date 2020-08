C’è la Roma su Vlahovic: l’agente a Trigoria, ma la Fiorentina valuta solo il prestito

Il mercato in entrata della Roma si muove e secondo quanto riporta Il Tempo nei giorni scorsi a Trigoria è stato ricevuto Darko Ristic, l’agente di Dusan Vlahovic. L’attaccante può lasciare la Fiorentina, ma il procuratore ha fatto presente alla società giallorossa che Commisso vuole tra i 25 e i 30 milioni di euro (per Il Romanista potrebbe rientrare nell’ambito di uno scambio con Florenzi). Come nel caso di Castrovilli (LEGGI), anche in questo aggiungiamo una doverosa precisazione: stando a quanto raccolto dalla redazione di Violanews.com, al momento la Fiorentina è disposta a cedere Vlahovic solamente in prestito.