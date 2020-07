C’è chi ha sfruttato bene la quarantena: due ex viola sono rinati

Alessandro De Calò analizza stamattina per La Gazzetta dello Sport il rendimento di alcuni calciatori che prima del lockdown erano decisamente sottotono: balza all’occhio il progresso di Giovanni Simeone, che ha lavorato moltissimo in quarantena e adesso Zenga ha ritrovato l’attaccante potente e rapido che ha incantato fin dai tempi del River Plate. Quattro gol in quattro giornate, e un record abbastanza particolare(LEGGI QUA).

Poi c’è Bernardeschi, mai definitivamente sbocciato alla Juve ma adesso addirittura titolare, in attesa del gol, al fianco di Dybala e Ronaldo, e infine – anche se non si parla di un ex viola, ma di un possibile futuro gigliato – Paquetà (SCHEDA) si è fatto trovare pronto da Pioli quando ce n’è stato bisogno, il che è già un grande passo avanti rispetto a inizio anno, quando il brasiliano appariva del tutto inadeguato per il Milan.