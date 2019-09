Castrovilli vede azzurro, Mancini sta pensando a lui

Gaetano Castrovilli si sta mettendo fortemente in luce in questo avvio di stagione, con prestazioni convincenti e di grande qualità. Il ragazzo, che a breve rinnoverà con la Fiorentina, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, è seguito da vicino da Roberto Mancini, che vorrebbe provare a chiamarlo in Nazionale a breve. Il ragazzo può ricalcare le orme di Federico Chiesa, e passare un primo periodo di inserimento facendo la spola tra la selezione Under 21 e quella maggiore, per provare a ritagliarsi il suo spazio in azzurro.